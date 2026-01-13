Xabi Alonso prowadził Real Madryt tylko przez niecałe osiem miesięcy. Hiszpan nie zgadzał się z działaniami Florentino Pereza. Mario Cortegana ujawnia szczegóły rozstania 44-latka z Królewskimi.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso kontra Perez

O tym, dlaczego Xabi Alonso pożegnał się ze stolicą Hiszpanii, napisano już niemal wszystko. Były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen nie znalazł podatnego gruntu na Santiago Bernabeu. Ostatecznie konflikt na linii trener – piłkarze okazał się niemożliwy do zażegnania i Real Madryt postanowił rozstać się z 44-latkiem.

Mario Cortegana zdradził, że Alonso uważa tę decyzję za błędną i niesprawiedliwą. Za swoje zwolnienie już były opiekun Królewskich obwinia „szeroko dyskutowaną kulturę władzy na Bernabeu”. – Sytuacja nie potoczyła się tak, jakbyśmy tego chcieli, ponieważ to jest Madryt, a Florentino to Florentino – twierdzi osoba z otoczenia trenera.

Nowym szkoleniowcem Los Blancos został Alvaro Arbeloa. 42-letatek jest postrzegany w stolicy Hiszpanii klubu jako postać godna zaufania. Włodarze Realu są przekonane, że były zawodnik madrytczyków zasługuje na szansę pracy z pierwszą drużyną. Pomaga mu także wieloletnia lojalność wobec klubu i sympatia, jaką darzy go Florentino Perez.