Alonso ma konkretny plan. Tak Real zagra bez Mbappe

Xabi Alonso musi reagować. Real Madryt w kilku najbliższych spotkaniach będzie musiał radzić sobie bez Kyliana Mbappe. Marca ujawnia jedno z potencjalnych rozwiązań taktycznych.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (Real Madryt - Sevilla)

Alonso ma pomysł na grę bez Mbappe

Co zrobi Xabi Alonso? Real Madryt od dłuższego czasu regularnie mierzy się z urazami kluczowych zawodników. Absencja Kyliana Mbappe to kolejne ogromne osłabienie dowodzonego przez Hiszpana zespołu. Reprezentant Francji na pewno opuści kilka styczniowych meczów, co wymusza reakcję szkoleniowca Królewskich.

Marca przekonuje, że Alonso może skorzystać z rozwiązania, które zakłada zmianę pozycji Rodrygo i Federico Valverde. Brazylijczyk ma zająć miejsce Mbappe na pozycji środkowego napastnika i stać się najbardziej wysuniętym zawodnikiem madrytczyków. Natomiast Urugwajczyk zostanie przesunięty na skrzydło.

Jak te roszady wpłyną na postawę stołecznej ekipy? Real będzie dysponował bardziej zrównoważoną jedenastką, ale jednocześnie zauważalnie straci siłę w ofensywie. Czy Alonso faktycznie zdecyduje się na wspomniany wariant? Rodrygo dosyć rzadko występuje w roli „dziewiątki”, z kolei Valverde w tym sezonie rozegrał tylko trzy spotkania jako boczny pomocnik lub skrzydłowy.