Alonso dokonał tego niemal od razu. Ancelotti miewał z tym problemy

Xabi Alonso ma coraz większy wpływ na grę Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec niemal od razu osiągnął to, z czym Królewscy miewali problemy w ubiegłym sezonie.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Czy Real Madryt rozstrzelał się na dobre?

Real Madryt pokonał RB Salzburg 3:0 i w ten sposób przypieczętował awans do 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. Wcześniej Królewscy wygrali 3:1 z Pachucą oraz zremisowali 1:1 z Al-Hilal. Nie byli to rywale z najwyższej możliwej półki, ale Xabi Alonso może mieć już pierwsze powody do zadowolenia.

Pod wodzą hiszpańskiego trenera Real Madryt strzelił trzy gole w dwóch kolejnych meczach po raz pierwszy od maja, kiedy to pokonał Celtę Vigo 3:2 i przegrał 3:4 z FC Barceloną. Wcześniej seria przynajmniej dwóch takich spotkań przydarzyła się Los Blancos w styczniu, co potwierdza, że dla ekipy Ancelottiego nie była to codzienność.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Drużyna Xabiego Alonso ma się opierać na wysokim pressingu, a więc regularne zdobywanie wielu bramek powinno być dla Realu Madryt normą. Tym bardziej że w ofensywie Królewskich występują tak utalentowani zawodnicy jak m.in. Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

– Trener Xabi Alonso mówi nam, co robić, przyzwyczajamy się do jego stylu gry. Dzisiaj wszystko było w porządku pod tym względem – mówił Vinicius po meczu z Salzburgiem.