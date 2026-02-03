Barcelona zameldowała się w półfinale. Koniec pięknego snu Albacete [WIDEO]

FC Barcelona bez większych problemów odprawiła drugoligowe Albacete w ćwierćfinale Pucharu Króla (2:1). Dla zespołu, który w poprzedniej rundzie pokonał Real Madryt to koniec turnieju.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona w półfinale Pucharu Króla. Albacete odpada

FC Barcelona nie podzieliła losu Realu Madryt w Pucharze Króla i pewnie awansowała do następnej rundy. Albacete, czyli pogromca Królewskich tym razem nie sprawił niespodzianki. Podopieczni Hansiego Flicka pokonali drugoligowca na wyjeździe (2:1). Nagrodą jest awans do półfinału krajowego pucharu, gdzie w najbliższych dniach poznają rywala w walce o kolejny finał.

Pierwsza bramka padła dość późno, bo dopiero w 39. minucie meczu, czyli chwilę przed końcem pierwszej połowy. Na listę strzelców wpisał się Lamine Yamal, oddając strzał z pierwszej piłki po podaniu Frenkiego De Jonga. Co ciekawe, Hiszpan został pierwszym wychowankiem Blaugrany, który zdobył gola w czterech kolejnych meczach z rzędu.

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈! ⚽🎯



Skraj szesnastki, rogal po długim – specjalność zakładu! 🥐🔝 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/TeP8ouqX7w — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 3, 2026

Zdecydowanie szybciej kibice mogli oglądać bramkę po wznowieniu gry w drugiej części spotkania. W 56. minucie do siatki trafił Ronald Araujo. Urugwajczyk zagrał jako kapitan, a bramkarza rywali pokonał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃 𝐀𝐑𝐀𝐔𝐉𝐎 𝐍𝐀 𝟐:𝟎 🔥



W końcu wypieszczone dośrodkowanie i Barcelona zamienia stały fragment na bramkę! 🎯 Półfinał Pucharu Króla coraz bliżej Blaugrany! 👀 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/MKRkT97pHl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 3, 2026

Albacete walczyło przynajmniej o gola honorowego. W 84. minucie Jefte pokonał Joana Garcię, ale sędzia liniowy podniósł chorągiewkę, a arbiter główny anolował bramkę. To, co nie udało się wtedy, zrobili kilka minut później. W 87. minucie z gola cieszył się Javi Moreno.

Robert Lewandowski rozegrał 66 minut, a Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. W następnych dniach Barcelona pozna potencjalnych rywali w półfinale. Przed nami jeszcze trzy mecze ćwierćfinałowe, w których zmierzą się: Alaves – Real Sociedad, Valencia – Athletic Bilbao i Betis – Atletico Madryt.

Albacete 1:2 FC Barcelona (87′ Moreno – 39′ Yamal, 56′ Araujo)