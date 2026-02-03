FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Albacete w ćwierćfinale Pucharu Króla. Wiadomo, co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim. Oto składy na mecz Albacete - Barcelona.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Albacete – Barcelona

FC Barcelona miała szczęście w losowaniu Pucharu Króla. Po raz kolejny czeka ich mecz z niżej notowanym rywalem. Nie oznacza to jednak, że będzie to łatwa przeprawa. Ich rywalem w ćwierćfinale będzie Albacete, czyli pogromca Realu Madryt w poprzedniej rundzie.

Hansi Flick nie zamierza lekceważyć rywala, czego dowodem jest skład, jaki wystawił na wtorkowe spotkanie. Między słupkami tak, jak zapowiadał wcześniej, stanie Joan Garcia. Oznacza to, że Wojciech Szczęsny ponownie usiądzie na ławce rezerwowych. Z perspektywy polskiego kibica cieszyć może fakt, że w wyjściowej jedenastce znalazł się Robert Lewandowskiego, który ostatnio siedział na ławce.

Obrona katalońskiego klubu została złożona z następujących zawodników: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Eric Garcia i Gerard Martin. W środku pola zagrają Frenkie De Jong, Marc Bernal i Dani Olmo. Z kolei na skrzydłach Lamine Yamal i Marcus Rashford.

Oficjalne składy na mecz Albacete – FC Barcelona:

Albacete: Lizoain – Lorenzo, Moreno, Villar, Neva, Dani – Pacheco, Melendez, Capi – Medina, Puertas

Barcelona: Garcia – Cancelo, Araujo, Garcia, Martin – De Jong, Bernal, Olmo – Yamal, Lewandowski, Rashford

Mecz Albacete – Barcelona rozpocznie się we wtorek (3 lutego) o godzinie 21:00. Zawody poprowadzi sędzia Jose Luis Munuera Montero. Zwycięzca awansuje do półfinału, gdzie o awansie do finału zdecyduje nie jedno spotkanie, a dwumecz.