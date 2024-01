IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie ma w ostatnich tygodniach dobrej prasy

W obronie gwiazdy Barcelony stanął Kaczmarek

Siatkarz nie rozumie ogromnej krytyki, jaka spada na Lewandowskiego

Łukasz Kaczmarek stanął w obronie Lewandowskiego

Temat Roberta Lewandowskiego, który znalazł się poza czołową dziesiątką najlepszych polskich sportowców podczas Gali Mistrzów Sportu wciąż jest szeroko komentowany w polskich mediach.

Okazuje się, że głos w tej sprawie zabierają także przedstawiciele innych dyscyplin sportowych. Swoje zdanie na ten temat ma również reprezentant Polski w siatkówce Łukasz Kaczmarek, który stanął w obronie piłkarza FC Barcelony twierdząc, że jest wizytówką polskiego sportu.

– Bardzo nie podoba mi się to, jak ludzie wypowiadają się na temat Roberta Lewandowskiego. Jest to niesamowity sportowiec, który jest wizytówką naszego kraju. Zrobił bardzo dużo dla Polski i naszej piłki nożnej. Teraz ma gorszy sezon, a ludzie się od niego odwracają, krytykują go. A on był, jest i będzie wizytówką naszego sportu. Pewnie 15 czy 20 lat temu każdy Polak marzył o takim sportowcu jak Robert Lewandowski, o tym, żeby osiągał takie sukcesy, jakie on osiąga, żeby Polak grał w Bayernie czy Barcelonie i zostawał królem strzelców najlepszych lig na świecie. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego jest on tak krytykowany, bo dla mnie jest on ikoną polskiego sportu – przyznał Kaczmarek w rozmowie z Kanałem Sportowym cytowany przez serwis Siatka.org.

