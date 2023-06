"Kataloński cwaniak do polskich kibiców odwagi zabrakło..." - napisał na Twitterze prominentny polityk PiS Krzysztof Sobolewski pod adresem Roberta Lewandowskiego. Dostało się także Piotrowi Zielińskiemu. "Niech przestanie kompromitować kadrę".

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Krzysztof Sobolewski napisał na Twitterze kilka mocnych słów pod adresem Roberta Lewandowskiego

Sekretarz generalny PiS odniósł się do zachowania kapitana kadry po meczu z Mołdawią

Napastnik unikał wywiadu przed kamerami TVP tuż po spotkaniu

“Do polskich kibiców zabrakło odwagi”

Wciąż wrze po wczorajszej porażce reprezentacji Polski z Mołdawią. Biało-Czerwoni, choć do przerwy wygrywali 2:0, to ostatecznie ulegli na stadionie w Kiszyniowie 3:2. Według wielu ekspertów i komentatorów była to największa wpadka kadry od bardzo wielu lat. Duże kontrowersje wzbudziło także zachowanie piłkarzy tuż po ostatnim gwizdku sędziego.

Jak to tradycyjnie bywa, reprezentanci zaraz po meczu są proszeni przez reporterów zarówno TVP, jak i Polsatu przed kamery, aby udzielić kilka zdań komentarza do meczu. Tym razem było zupełnie inaczej, bo na murawie początkowo nikt nie stanął do rozmowy i odpowiedzi na pytania. Szczególnie zauważalny był brak reakcji ze strony Roberta Lewandowskiego.

Mocnym wpisem na temat postawy kapitana reprezentacji Polski podzielił się Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS.

– Kataloński cwaniak do polskich kibiców odwagi zabrakło… – napisał na Twitterze prominentny polityk pod adresem Roberta Lewandowskiego.

Wcześniej dostało się również Piotrowi Zielińskiemu. Niech wraca do Napoli i tam sobie wypoczywa i przestanie kompromitować reprezentację Polski – stwierdził Krzysztof Sobolewski.

