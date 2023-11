IMAGO / Paweł Wójcik / Newspix Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Reprezentacja Polski pokonała Łotwę 2:0 w meczu towarzyskim

Niestety Nicola Zalewski okupił to spotkanie kontuzją

Pierwsze informacje nie wieszczą poważnego urazu

Nicola Zalewski musiał zejść z boiska w meczu z Łotwą

Nicola Zalewski to absolutny bohater listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski. Kibice i dziennikarze uważają go za najlepszego piłkarza Biało-czerwonych w meczach z Czechami i Łotwą. W towarzyskim spotkaniu z Łotyszami zawodnik AS Romy zanotował dwie asysty.

Niestety świetny występ Zalewskiego w meczu z Łotwą został przedwcześnie przerwany. Piłkarz w 77. minucie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, której nabawił się po agresywnym wejściu jednego z rywali. Początkowo nie wyglądało to najlepiej, bo piłkarz wyraźnie utykał podczas schodzenia z murawy.

Dobre wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w pomeczowym studio na kanale Meczyki.pl. Dziennikarz poinformował, że raczej nie jest to groźny uraz, a jedynie mocno stłuczony piszczel. W takiej sytuacji przerwa Zalewskiego nie powinna długo potrwać.

