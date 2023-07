Reprezentacja Polski doznała podczas ostatniego zgrupowania kompromitującej porażki z Mołdawią. Pomimo upływu czasu w mediach wciąż słychać głosy komentujące to spotkanie. Jakub Kiwior twierdzi, że trzeba już skończyć ten temat.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Na ostatnim zgrupowaniu Polacy skompromitowali się w meczu z Mołdawią

W mediach wciąż nie milkną echa po tym spotkaniu

Jakub Kiwior stwierdził, że nie ma sensu ciągnąć tego tematu

Jakub Kiwior wprost o meczu z Mołdawią

Na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski doszło do wielkiej kompromitacji. Polacy w słabym stylu ulegli Mołdawii. Teraz do tych wydarzeń wraca Jakub Kiwior w rozmowie z Super Express. Reprezentant Polski twierdzi, że ten temat warto zakończyć.

– Widzę w „internetach”, że wciąż wraca się do tego spotkania. My jako zawodnicy, jako reprezentacja, powinniśmy i na pewno zapamiętamy ten mecz. Mam nadzieję, że nauczymy się nie popełniać tych samych błędów. Na pewno jednak nie potrzebujemy już ciągnąć tego tematu, bo przed nami kolejne mecze i nie chcemy kolejnych zamieszań wokół drużyny. Wiemy, że źle zagraliśmy, ale już powinno się to uspokoić, abyśmy wszyscy się skoncentrowali i wspierali – powiedział Kiwior.