IMAGO / Mikolaj Barbanell / SOPA Images Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

W czwartek reprezentacja Polski pokonała Estonię 5:1

Mecz przebiegał pod dyktando naszego zespołu, a świetnie zaprezentowało się kilku graczy

Wyróżnieni w jedenastce baraży zostali Jakub Piotrowski oraz Nicola Zalewski

Brawo!

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o Euro 2024 w Niemczach pokonała Estonię 5:1. To znacząco przybliżyło nas do kwalifikacji na ten turniej, ale decydujące starcie odbędzie się we wtorek z reprezentacją Walii. Niemniej dobry występ przeciwko słabej drużynie Estonii został odnotowany przez dziennikarzy i ekspertów. Ceniony portal “WhoScored” umieścił w jedenastce baraży dwóch naszych piłkarzy.

Chodzi mianowicie o Jakuba Piotrowskiego oraz Nicolę Zalewskiego. Ten pierwszy zaliczył asystę oraz kapitalnego gola z dystansu na 3:0. Z kolei wahadłowy spisywał się przez cały mecz bardzo dobrze i choć do bramki rywali nie trafił, to zanotował dwie asysty i miał znaczny udział przy bramce samobójczej Karola Metsa.

Czytaj więcej: Boniek tonuje nastroje przed meczem z Walią. “Widzę szukanie pozytywów na siłę”