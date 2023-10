Probierz z jasną wizją na mecz z Mołdawią. “Mieliśmy pod tym względem deficyt”

Reprezentacja Polski powalczy o czwarte zwycięstwo w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Na drodze Biało-czerwonych stanie Mołdawia. Tuż przed tym meczem kilka zdań w rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport wyraził selekcjoner Michał Probierz.

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Michał Probierz

Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie w ramach eliminacji Euro 2024

Przed meczem na temat przygotowań do potyczki z Mołdawią wypowiedział się opiekun Biało-czerwonych

Starcie na PGE Narodowym zacznie się o 20:45

“Musieliśmy uczulić się na stałe fragmenty gry”

Reprezentacja Polski w sześciu spotkaniach eliminacyjnych do mistrzostw Europy wywalczyła dziewięć punktów. W niedzielny wieczór powalczy o kolejne październikowe zwycięstwo. Przed starciem z Mołdawianami opiekun Biało-czerwonych przekonywał, że kłopoty z powrotem do kraju po meczu z Wyspami Owczymi nie będą żadną wymówką.

– Na pewno sytuacja związana z przygotowaniem do meczu była inna. Drużyna jest jednak przygotowana. Nie szukajmy żadnych usprawiedliwień. Spaliśmy normalnie w hotelu, mieliśmy normalnie posiłki. Trochę nam to skomplikowało plany, ale przygotowanie do meczu jest kluczowe – mówił Michał Probierz w rozmowie z TVP Sport.

– Mołdawię w miarę znam, bo kiedyś miałem ofertę pracy z tego kraju. Sprawdzaliśmy w jaki sposób gra Mołdawia, musieliśmy uczulić się na stałe fragmenty gry. Dlatego Patryk Dziczek gra od początku. Gramy o zwycięstwo – kontynuował selekcjoner Biało-czerwonych.

– Gdy analizowaliśmy mecz z Wyspami, to mieliśmy za mało akcji w przodzie. Mieliśmy pod tym względem deficyt. Dlatego dzisiaj inaczej druga linia będzie funkcjonować. Zmiany są też z powodu tego, że Matty Cash dużo gra. Ponadto Paweł Wszołek gra siebie w mieście. Jest chyba w życiowej formie, więc grzechem byłoby z tego nie skorzystać – przekonywał Probierz.

