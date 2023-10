Michał Probierz odkrył karty, składy na mecz Polska – Mołdawia

Polska - Mołdawia to mecz, który elektryzuje kibiców Biało-czerwonych. W pierwszym spotkaniu w roli selekcjonera Michał Probierz postawił na kilka nowych twarzy. W starciu na PGE Narodowym debiutantów w składzie polskiej drużyny nie ma. W naszym materiale znajdziecie informacje o wyjściowych składach obu teamów.

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Biało-czerwonych z Tricolorii

Poznaliśmy składy obu drużyn na niedzielne spotkanie

Mecz na PGE Narodowym zacznie się o godzinie 20:45

Polska – Mołdawia: liderzy wystąp

Reprezentacja Polski po udanym występie z Wyspami Owczymi znów ma los w swoich nogach. Tym samym Biało-czerwoni, jeśli tylko wygrają swoje dwa najbliższe mecze w ramach eliminacji do Euro 2024, to wywalczą bezpośredni awans na turniej w Niemczech.

Era Fernando Santosa w polskiej ekipie nie trwała długo. Co jednak ważniejsze, Portugalczyk nie będzie miło wspominany w Polsce. Jego seria była bardzo słaba, a na dodatek nie wprowadzał nowych twarzy do drużyny narodowej. Jego następca już w swoim debiucie dał natomiast szansę czterem debiutantom. Na dodatek 51-latek zaliczył w swoim pierwszym meczu w roli opiekuna kadry zwycięstwo.

Przed reprezentacją Polski dowodzoną przez Michała Probierza zdecydowanie najważniejszym meczem będzie to listopadowe z Czechami. Zanim jednak do niego dojdzie, to Biało-czerwoni nie mogą pozwolić sobie na wpadkę z Mołdawianami. W bramce polskiej drużyny grać będzie oczywiście Wojciech Szczęsny, a w środku pola rządzić ma kapitan Piotr Zieliński.

Eliminacje Euro 2024. Polska – Mołdawia: składy na mecz

Polska: Szczęsny – Kiwior, Peda, Kędziora, Frankowski, Zieliński, Dziczek, Wszołek, Szymański, Milik, Świderski

🆕 SKŁAD

Już za 75 minut zaczniemy mecz z Mołdawią – zagramy w takim składzie! 👀⤵️

Mołdawia: Railean – Revenco, Babogio, Reabciuk, Posmac, Marandici, Cojocaru, Rata, Motpan, Babogio, Nicolaescu.

