Jakub Moder w październiku wrócił do gry po poważnej kontuzji. Jego powrót cieszy przede wszystkim fanów reprezentacji Polski. Sebastian Mila w programie "Porozmawiajmy o Piłce" na kanale Meczyki.pl przyznał, że pomocnik Brighton jest coraz bliżej powrotu do drużyny narodowej.

Imago / Łukasz Grochala Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder od października zeszłego roku wrócił do treningów i gry w Brighton

24-letni pomocnik przez półtora roku był kontuzjowany

Sebastian Mila określił Modera jako nietuzinkowego piłkarza

Jakub Moder blisko powrotu do reprezentacji Polski

Jakub Moder przez ponad półtora roku leczył kontuzję zerwanych więzadeł krzyżowych. Pomocnik Brighton & Hove Albion wrócił do gry pod koniec października. Początkowo uczestniczył w spotkaniach drużyny do lat 21, a następnie Roberto De Zerbi włączył go do kadry meczowej pierwszego zespołu.

24-latek pierwszy mecz w Premier League po poważnej kontuzji zagrał 25 listopada, a na murawie przebywał przez 13 minut. Z upływem czasu Polak dostawał coraz więcej szans na grę, a jego występy sprawiły, że wrócił temat jego powrotu do reprezentacji Polski.

Sebastian Mila, który jest asystentem w sztabie reprezentacji Polski był gościem programu “Pogadajmy o Piłce”. Asystent Michała Probierza w rozmowie z portalem “Meczyki.pl” mówił o ewentualnej grze Modera w marcowych barażach. Zdaniem członka sztabu “biało-czerwonych” każda minuta spędzona na boisku, przybliża pomocnika do ponownego występu z orzełkiem na piersi.

– Nie będziemy się czarować. Nie liczymy na czas, a bardziej na minuty Jakub Modera, bo te minuty przybliżają go do świetnej dyspozycji. To jest nietuzinkowy piłkarz, który w ustawieniu potrafi zmodyfikować wiele rozwiązań w defensywie oraz w ofensywie. Jego charakterystyka jako piłkarza powoduje, że możesz wokół niego dobierać zawodników różnego typu i różne ustawienia – mówił Sebastian Mila w rozmowie z “Meczyki.pl”.

Moder jak dotąd zagrał dla Brighton łącznie 6 spotkań, a na boisku przebywał przez 121 minut. Reprezentacja Polski w marcu rozegra mecze barażowe o awans na Mistrzostwa Europy. Półfinałowym rywalem naszej kadry będzie Estonia.