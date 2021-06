Reprezentacja Polski już dziś (1 czerwca) rozegra pierwszy mecz towarzyski przed Euro 2020. Przeciwnikiem kadry Paulo Sousy będzie Rosja. Na jakie składy w wieczornej potyczce zdecydują się obaj selekcjonerzy?

Polska kontynuuje misję Euro 2020

24 maja reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do Euro 2020, które rozpocznie się już za dziesięć dni. Dotychczas treningi na zgrupowaniu w Opalenicy nie należały do najtrudniejszych. Kadrowicze dochodzili do siebie po trudach minionego sezonu, o czym świadczy fakt, że ani razu nie trenowaliśmy w pełnym składzie. Największe powody do obaw możemy mieć o stan zdrowia Arkadiusza Milika. 27-latek nie musi jednak przejść operacji i powinien być gotowy na mecz Polska kontra Słowacja, który odbędzie się już 14 czerwca.

Skład Polski na mecz z Rosją

Polski Związek Piłki Nożnej przed Euro 2020 zaplanował dla reprezentacji Polski dwa mecze towarzyskie. Zmierzymy się w nich z Rosją oraz Islandią.

Na początek nastąpi konfrontacja z naszymi sąsiadami. Rosja to mocny przeciwnik, ale dzisiejszy pojedynek nie da nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Paulo Sousa przeciwko Rosji nie skorzysta z kilku zawodników. Arkadiusz Milik, Maciej Rybus i Paweł Dawidowicz mają problemy zdrowotne. Piotr Zieliński opuścił tymczasowo zgrupowanie z powodu narodzin syna. Robert Lewandowski poprosił selekcjonera o odpoczynek i zacznie wtorkowe starcie na ławce rezerwowych. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, ale to już samodzielna decyzja Sousy.

Szansę pokazania umiejętności przeciwko Rosji otrzymają zawodnicy, którzy na co dzień nie są na pierwszym planie. W wyjściowej jedenastce spodziewamy się zatem graczy pełniących przeważnie funkcję zmiennika.

Przewidywany skład Polski: Fabiański – Bednarek, Glik, Helik – Bereszyński, Krychowiak, Moder, Klich, Puchacz – Kownacki, Świerczok

Skład Rosji na mecz z Polską

Reprezentacja Rosji na Euro 2020 zagra w grupie B. Jej przeciwnikami będą: Belgia, Dania oraz Finlandia. Polska ma dla nich imitować Belgię, czyli najgroźniejszego przeciwnika w walce o pierwsze miejsce.

W kadrze Rosji (listę powołanych piłkarzy znajdziecie tutaj) nie ma żadnego pozytywnego testu na koronawirusa. Dziesięciu zawodników zostało poddanych kontroli antydopingowej, ale wszystko było w porządku i Stanisław Czerczesow ma do dyspozycji wszystkich swoich podopiecznych.

Były opiekun Legii Warszawa został zapytany o potyczkę z biało-czerwonymi. – Główny cel w meczu z reprezentacją Polski? Przed turniejami potrzebne są mecze kontrolne. To jeden z etapów przygotowań do Euro. Chcemy jutro przetestować nowe pomysły taktyczne na boisku. Tylko tak możemy stwierdzić, czy podążamy właściwą drogą – odpowiedział.

Przewidywany skład Rosji: Shunin – Semenov, Dzhikaya, Kudryashov – Fernandes, Kuzyaev, Ozdoev, Golovin, Zhirkov – Sobolev, Dzyuba

