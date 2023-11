Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Mateusz Łęgowski i Patryk Peda po sobotnim śniadaniu opuścili zgrupowanie reprezentacji Polski. Obaj piłkarze dołączą do kadry młodzieżowej, którą w przyszłym tygodniu czeka ważny i prestiżowy mecz przeciwko Niemcom.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Peda

Mateusz Łęgowski i Patryk Peda z pewnością nie zagrają w meczu towarzyskim z Łotwą

Obaj gracze opuścili zgrupowanie seniorskiej kadry

Dołączyli do reprezentacji U-21. Ta we wtorek zmierzy się w eliminacjach do mistrzostw Europy z rywalami z Niemiec

Łęgowski i Peda dołączą do reprezentacji Polski U-21

Reprezentacja Polski podczas listopadowego zgrupowania ma rozegrać dwa spotkania. Tylko jedno miało jednak rzeczywistą wagę sportową i, niestety, jest już ono za nami. Biało-czerwoni tylko zremisowali z kadrą Czech. To oznacza, że straciliśmy szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. W przyszły wtorek podopiecznych Michała Probierza czeka jeszcze starcie towarzyskie z Łotwą.

Wiemy już, że na pewno dwóch kadrowiczów nie weźmie w sparingu udziału. Jak poinformował bowiem Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, zgrupowanie po sobotnim śniadaniu opuścili Mateusz Łęgowski oraz Patryk Peda. Obaj piłkarze dołączą do kadry młodzieżowej. Reprezentacja Polski U-21 występuje właśnie w eliminacjach do mistrzostw Europy. We wtorek czeka ją ważne i prestiżowe starcie z rówieśnikami z Niemiec. Doświadczeni na poziomie seniorskim piłkarze mają pomóc sięgnąć po zwycięstwo. Łęgowski nie pojawił się na murawie podczas meczu z Czechami. Nadal ma na koncie tylko jeden mecz w seniorskiej kadrze – starcie w Lidze Narodów przeciwko Holendrom sprzed ponad roku. Z kolei Peda rozegrał podczas piątkowego remisu 27 minut.

