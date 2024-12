Real Madryt rozważa trzy kandydatury w miejsce Ancelottiego

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti na wylocie z Realu Madryt? Trzech kandydatów na następcę

Real Madryt według medialnych doniesień aktualnie jest na etapie oceny pracy trenera Carlo Ancelottiego. W związku z tym nie milkną spekulacje, kto może zastąpić Włocha przed startem nowej kampanii. Konkretnych kandydatów wskazał portal Fichajes.net.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Źródło podaje, że władze Los Blancos przede wszystkim są w trakcie poszukiwania doświadczonego szkoleniowca. Jednym z najbardziej rozważanych kandydatów może być Massimiliano Allegri. Były trener Juventusu obecnie jest bez pracy. W każdym razie wciąż jest postrzegany za fachowca. Wyróżnia się przede wszystkim tym, ze zwykle jego zespoły grają solidnie w defensywie.

Inną opcją dla Realu mógłby być Juergen Klopp, Niemiec trener przez wiele lat prowadził Liverpool, doprowadzając The Reds do mistrzostwa Premier League czy triumfu w Lidze Mistrzów. Mocną stroną doświadczonego szkoleniowca jest to, że potrafi motywować zawodników, co dzisiaj mogłoby być ważne w szeregach ekipy z La Liga.

W końcu trzecim kandydatem może być Joachim Loew. Były selekcjoner reprezentacji Niemiec ma na swoim koncie mistrzostwo świata wywalczone w 2014 roku. Doświadczony trener wie zatem, jak smakuje duży sukces. Końcówka pracy nie była jednak pozytywnie odbierana przez opinię publiczną. Ewentualne objęcie sterów nad Realem przez Loewa mogłoby być nowym otwarciem dla trenera.

Na dzisiaj madrycka ekipa plasuje się na trzecim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Real natomiast jest w trakcie rywalizowania o awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Czytaj więcej: Real Madryt może pozyskać weterana. Możliwy ruch do obrony