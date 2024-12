Giuseppe Maffia / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik i Cristiano Giuntoli

Milik coraz bliżej powrotu

Arkadiusz Milik w tym sezonie nie rozegrał ani jednego spotkania. Reprezentant Polski w czerwcu doznał poważnej kontuzji kolana i opuścił między innymi Euro 2024. Dla napastnika Juventusu był to kolejny uraz, który wykluczył go z gry na dłuższy okres. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że 30-latek jest coraz bliższy powrotu na boisko. Sugerująto słowa Cristiano Giuntolego.

Dyrektor sportowy Starej Damy w rozmowie ze Sky Sport zdradził datę potencjalnego powrotu polskiego snajpera. – Milik powinien wrócić za 15-20 dni. Kolano reaguje dobrze. Czekamy na niego – przyznał Giuntoli.

Jeżeli Milik faktycznie wróci zgodnie z zapowiedziami Giuntolego, może być gotowy na samą końcówkę roku lub początek kolejnego. 29 grudnia Juventus mierzy się z Fiorentiną w 18. kolejce Serie A, natomiast 3 stycznia Bianconerich czeka starcie z Milanem w półfinale Superpucharu Włoch.

Arkadiusz Milik jest zawodnikiem Juve od sierpnia 2022. W koszulce Starej Damy były zawodnik Napoli rozegrał 75 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował wie asysty. Jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 026 roku.