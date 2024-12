Manchester City nie szuka wymówek. Guardiola po meczu Man Utd

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola po meczu Manchester City – Manchester United

Manchester City w ostatnich 11 meczach, licząc wszystkie rozgrywki, poniósł osiem porażek. Jednocześnie ekipa z Etihad Stadium może być traktowana jako ekipa, znajdująca się w dołku. W niedzielny wieczór aktualni mistrzowie Anglii przegrali w niezwykłych okolicznościach z ekipą z Old Trafford (1:2).

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Nie mam wiele do powiedzenia. Nie ma żadnych wymówek. Manchester United był niesamowicie wytrwały. Od dwóch sezonów z rzędu nie przegraliśmy ośmiu meczów w sezonie. Nie możemy tego usprawiedliwić – mówił Josep Guardiola cytowany przez BBC Sport.

– Tu nie chodzi o tego czy tamtego gracza. Straciliśmy bramki, to nasza wina. Nie gramy na luzie. Wyniki były słabe, a gra nie zachwycała. Rozumiem tę sytuację, ale taka jest rzeczywistość – kontynuował Hiszpan.

– Nie jestem wystarczająco dobry. Jestem szefem, trenerem, muszę znaleźć rozwiązania, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Taka jest rzeczywistość. Chcemy grać lepiej i stwarzać sobie okazje. Niemniej teraz jest to niemożliwe – rzekł Guardiola.

Man City kolejne starcie rozegra już 21 grudnia. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Aston Villa. Mecz odbędzie się o godzinie 13:30 na Villa Park. Ogólnie w tym roku The Citizens mają do rozegrania jeszcze trzy mecze. Man City oprócz starcia z The Villans zagra także z Evertonem czy Leicester City.

Czytaj więcej: Manchester United zaliczył niezwykły comeback, Man City mentalnie rozbity [WIDEO]