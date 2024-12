Boniek zareagował na słowa Probierza. Awantura o rywala w grupie

Michał Probierz nie przywiązuje wagi do tego, czy rywalem Polski w grupie będzie Hiszpania, czy Holandia. Na takie podejście trenera od razu zareagował Zbigniew Boniek.

ZUMA Press Inc / Alamy, Na zdjęciu: Michał Probierz i Zbigniew Boniek

Hiszpania czy Holandia? Zbigniew Boniek uderza w Michała Probierza

Reprezentacja Polski w piątek (13 grudnia) poznała wszystkich rywali w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Biało-Czerwoni trafili do grupy pięciozespołowej. Naszymi rywalami o wyjazd na mundial do Ameryki Północnej będzie Hiszpania lub Holandia, Finlandia, Litwa i Malta. Ostatniego rywala poznamy dopiero w marcu, bowiem wtedy odbędzie się ćwierćfinał Ligi Narodów.

Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Do grupy G dołączy wtedy przegrany rywalizacji Hiszpania – Holandia. Michał Probierz pytany przez dziennikarzy o to, z kim chciałby zagrać, odpowiada, że dla niego to bez znaczenia. Innego zdania jest były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek niemal natychmiastowo postanowił zareagować na słowa selekcjonera. Na portalu X umieścił wpis, w którym wyraził swoje zaniepokojenie postawą selekcjonera reprezentacji Polski.

– Ale dla nas ma drogi trenerze. Granie z Hiszpanią to coś innego niż granie przeciwko Holandii. Jak trener tego nie rozróżnia to trochę mnie to martwi – napisał na portalu X Zbigniew Boniek.

Reprezentacja Polski przygodę z eliminacjami do Mistrzostw Świata rozpocznie w marcu. Pierwsze spotkanie podopieczni Michała Probierza rozegrają 21 lub 22 marca 2025 roku. Naszym rywalem będzie Finlandia, Litwa bądź Malta. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany w przyszłości. Faza kwalifikacyjna potrwa do listopada przyszłego roku.