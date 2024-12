SipaUS / Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Jagoda i Michał Probbierz

Jagoda nie ma wątpliwości, Probierz nigdy nie powinien zostać selekcjonerem

Michał Probierz zdecydowanie jak do tej pory przynajmniej rozczarował w roli selekcjonera. A według wielu nawet zawiódł. Ostatnie w tym roku mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów zakończyły się tragicznie. Wysoka porażka z Portugalią, oraz decydujący przegrany mecz przed własną publicznością ze Szkocją. To, oraz wcześniejsze słabe wyniki zdecydowały o spadku do dywizji B Ligi Narodów – pierwszy raz w historii.

WIDEO: Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Dlatego m.in. z tego powodu w ostatnich tygodniach i miesiącach znów w mediach przetacza się dyskusja na temat zwolnienia selekcjonera reprezentacji Polski. Również wczoraj po losowaniu grup eliminacji mistrzostw świata Probierz za swoją wypowiedź w mediach społecznościowych skrytykował Zbigniew Boniek. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Teraz z kolei mocną opinią na temat samego selekcjonera, ale i PZPN-u oraz Cezarego Kuleszy podzielił się Wojciech Jagoda. Komentator Canal+ Sport w rozmowie z Januszem Basałajem w programie “Dwa Fotele” na antenie kanału Meczyki.pl stwierdził, że selekcjoner nigdy nie powinien nim zostać,

– Michał Probierz to bardzo solidny, ligowy trener. I tyle. Nigdy nie powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie ma wystarczającej wiedzy, by zasiadać na takim stanowisku – ocenił ceniony ekspert od PKO Ekstraklasy.

– Mam ogromne pretensje do środowiska, że wybrało Cezarego Kuleszę na stanowisko prezesa PZPN. O ile Probierz trzyma fason i coś próbuje robić, o tyle Czarek Kulesza non stop się czymś kompromituje – dodał Jagoda cytowany przez Meczyki.pl.

