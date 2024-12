Ruben Amorim o wygranej nad Manchesterem City

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim podsumował starcie z Manchesterem City

Manchester United dzięki świetnej postawie w końcówce spotkania z Manchesterem City przechylił szalę zwycięstwa w tym starciu. W dużym stopniu udało się to dzięki Amadowi Diallo, który najpierw wywalczył rzut karny dla swojej drużyny. Później natomiast zdobył bramkę na wagę wygranej. Po zakończeniu rywalizacji na jej temat wypowiedział się menedżer Czerwonych Diabłów.

– To było niesamowite. Myślę, że na to zasłużyliśmy. To był bardzo trudny mecz, ale wierzyliśmy do końca – przekonywał Portugalczyk cytowany przez BBC Sport.

– Udało nam się strzelić gola. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, było ono ważne dla nas i naszych kibiców – kontynuował Ruben Amorim.

– Wierzyłem. Potem nadszedł Fergie Time, wszystko się połączyło i wydarzyła się magia. To był dla nas dobry dzień – uzupełnił opiekun Man Utd.

– Zespół musi wygrywać takie mecze, rozumiem radość naszych fanów, ale musimy dalej pracować. Musimy dużo poprawić, ale dzisiaj zawodnicy zasłużyli na zwycięstwo. Byli w meczu do ostatniej minuty i to jest dla nas ważne – powiedział Amorim.

Ekipa z Old Trafford aktualnie ma na swoim koncie 22 oczka. W tym roku Man Utd ma do rozegrania jeszcze cztery spotkania. Na drodze Bruno Fernandesa i spółki staną kolejno: Tottenham Hotspur, Bournemouth, Wolverhampton czy Newcastle United.

