Real z celem na transfer do pomocy. To nie Zubimendi i Wirtz

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Xavi Simons kandydatem na wzmocnienie pomocy Realu w 2025 roku

Real Madryt ma plan, aby w przyszłym roku wzmocnić się na kilku pozycjach, co ma pomóc klubowi w utrzymaniu się na szczycie. W kontekście ewentualnych wzmocnień przewijały się różne personalia. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis Defensa Central, odnosząc się do jednego z postów dziennikarza Ekrema Konura na platformie X.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Latem z klubem zakończył współpracę z Tonim Kroosem, który zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Tymczasem według źródła Martin Zubimendi czy Florian Writz finalnie nie zasilą szeregi Królewskich. Głównym celem jednego z gigantów La Liga ma być zatem Xavi Simons. 21-latek aktualnie broni barw RB Lipsk, gdzie został wypożyczony z PSG. Chętnych na tego zawodnika jednak nie brakuje.

Znany żurnalista przekonuje, że Simona znajduje się na liście życzeń między innymi takich ekip jak: Manchester United czy Bayern Monachium, a także Arsenalu oraz FC Barcelony. W związku z tym między innymi z takimi ekipami Real Madryt może zabiegać o podpis pod kontraktem reprezentanta Holandii.

Simons jest na dzisiaj wyceniany na 80 milionów euro. Do końca kampanii 2024/2025 piłkarz będzie bronić barw RB Lipsk. Tymczasem kontrakt zawodnika z klubem z Paryża obowiązuje do 2027 roku. Wygląda jednak na to, że szanse na to, że PSG uda się do tego czasu zatrzymać zawodnika u siebie, są małe. Gdyby doszedł do skutku transfer Simona do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować na przykład z Jude Bellinghamem.

Czytaj więcej: Real Madryt rozważa trzy kandydatury w miejsce Ancelottiego