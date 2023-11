IMAGO / Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Już 17 listopada reprezentacji Polski rozegra kluczowy mecz z Czechami

Kilka dni później towarzysko zmierzymy się z Łotwą

Znamy plan przygotowań kadry do tych spotkań

Misja: Czechy

Sytuacja reprezentacji Polski w naszej grupie jest bardzo zła. Musimy liczyć już nie tylko na siebie, ale i na innych. Kluczowe będzie nasze zwycięstwo nad Czechami i przynajmniej remis naszych sąsiadów w meczu z Mołdawią. Jednak selekcjoner Michał Probierz wraz ze swoim sztabem skupiają się na piątkowej rywalizacji na PGE Narodowym.

Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił plan listopadowego zgrupowania kadry, z którego wynika, że w przygotowaniach kadry będzie kilka zmian. Przede wszystkim drużyna będzie rozpoczynała treningi wcześniej. We wtorek i środę zaczną się one o 11:30, ponieważ boczne boiska Legii nie mają odpowiedniego oświetlenia. To zmiana w porównaniu do Fernando Santosa, który trenował późnym popołudniem. Wcześniej jednak piłkarze stawią się w hotelu w poniedziałek, a o 16:30 na konferencji prasowej obok Michała Probierza usiądzie Robert Lewandowski. Oto cały plan treningów kadry.

3.11 (poniedziałek) – 17:15 (Legia)

14.11 (wtorek) – 11:30 (Legia)

15.11 (środa) – 11:30 (Legia)

16.11 (czwartek) – 16:00 (PGE Narodowy)

18.11 (sobota) – 11:15

19.11 (niedziela) – 11:30 (Legia)

20.11 (poniedziałek) – 17:00 (PGE Narodowy)

Czytaj więcej: Były reprezentant Polski chwali decyzję Probierza. “Nie dawał żadnych podstaw”