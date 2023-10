On wejdzie w buty Krychowiaka? “Okazja przyjdzie i ją wykorzystam”

IMAGO/ NATANAEL BREWCZYNŃSKI / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Legia przegrała z Rakowem w hitowym starciu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Pełne spotkanie rozegrał Bartosz Slisz, który otrzymał powołanie na październikowe zgrupowanie reprezentacji

Co po meczu powiedział 24-latek, który w kadrze może zastąpić Grzegorza Krychowiaka?

Legia – Raków. Slisz: chce udowodnić, co potrafię

Legia Warszawa w niedzielnym spotkaniu musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa – wicemistrz przegrał z mistrzem Polski 1:2. Pełny mecz rozegrał Bartosz Slisz, czyli jeden z piłkarzy, który otrzymał powołanie od Michała Probierza na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas których Biało-Czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi i Mołdawią.

W rozmowie z Canal+ Sport, która została przeprowadzona po ostatnim gwizdku, 24-latek wypowiedział się m.in. na temat kadry:

– Reprezentacja Polski ma nowego trenera, więc dla mnie też nowa nadzieja. Liczę na to, że otrzymam od niego szansę i będę mógł udowodnić, co potrafię. Wydaje mi się, że pokazałem to w obecnym i poprzednim sezonie. Na razie zanotowałem dwa spotkania w kadrze. 15 minut przeciwko Niemcom to raczej trening biegowy, natomiast spotkanie z San Marino to było dawno i nieprawda. Wierzę, że okazja przyjdzie i ją wykorzystam.