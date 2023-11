IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski pokonała Łotwę w meczu towarzyskim (2:0)

Jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski

Kapitan po ostatnim gwizdku podkreślił swoje przywiązanie do barw narodowych

“Nie wiem, dlaczego niektórzy narzucają inną narrację, ale to ja jestem dla reprezentacji Polski”

Reprezentacja Polski dolała nieco miodu do wielkiej beczki dziegciu, pokonując we wtorek Łotwę na stadionie PGE Narodowym (2:0). Drugą z bramek podczas sparingu strzelił Robert Lewandowski.

– Krok po kroku. Zdajemy sobie sprawę, jak te ostatnie mecze wyglądały. Remisy, teraz zwycięstwo z kilkoma sytuacjami – wierzę, że to zaprocentuje w przyszłości, w barażach. Wierzę też, że te dwa mecze rozegramy u siebie. Dzisiejsze spotkanie może nam pomóc w kontekście play-offów – twierdził po ostatnim gwizdku kapitan Biało-czerwonych.

Co napastnik myśli o współpracy z Karolem Świderskim czy Adamem Buksą?

– To też zależy od meczu. Staram się czytać tę grę, jak drużynie pomóc. Reprezentacja nie jest dla mnie. To ja jestem dla reprezentacji. Nie rozumiem, dlaczego niektóre osoby tak myślą albo narzucają taką narrację. Moja rola się zmienia. Nie tylko na boisku, ale także poza nim. Zdaję sobie sprawę, że czasami moje podejście, wyciągnięcie jakiegoś zawodnika sprawia, że tworzy się miejsce dla innych. Ja zawsze jestem najgroźniejszy w polu karnym i czasami dłuższy czas bez piłki sprawia, że potrzebuję ją poczuć, powalczyć z przeciwnikiem, mieć jakiś pojedynek, żeby czuć, że jestem w grze. To też nie jest łatwe. Tym bardziej jak są takie przestoje, to napastnik szuka piłki – stwierdził 35-latek.

Lewandowski w tym sezonie rozegrał już 14 spotkań dla FC Barcelony. Zanotował w nich osiem bramek i cztery asysty.

