Henryk Kasperczak: Tylko cud może sprawić, że Michał Probierz podniesie reprezentację

Henryk Kasperczak to były znakomity piłkarz, 61-krotny reprezentant Polski i zdobywca brązowego medalu na mistrzostwach świata w 1974 roku. Po zakończeniu kariery sportowej zajął się karierą trenerską, prowadząc cenione francuskie drużyny i kadry narodowe krajów afrykańskich.

Doświadczony trener w rozmowie z Przeglądem Sportowym poruszył kwestię obecnej sytuacji w reprezentacji Polski. W niektórych momentach nie szczędził mocnych słów, choć na końcu zaznaczył, że kibicuje Michałowi Probierzowi.

– Pozycję selekcjonera bronią tylko wyniki, jak te są słabe, to następuje zmiana. Zresztą widać, co się dzieje z naszymi trenerami. Są nawet tacy, którzy osiągają cele i są zwalniani. Dajmy przykład Michniewicza, zostawmy jego przeszłość, ale ktoś go zatrudnił. Michniewicz wykonał postawione cele, po czym został wyrzucony, bo został umoczony w premie na mundialu – skomentował.

– Patrząc na tę reprezentację, to chyba tylko cud może sprawić, że Michał Probierz ją podniesie. Osunęliśmy się w rankingu FIFA. Do tego następuje zmiana pokoleniowa, bo widzimy, jak powoli odchodzą zawodnicy, którzy przez lata tworzyli kręgosłup kadry, jak Glik, Krychowiak, Błaszczykowski, nawet Milik – ocenił Kasperczak.

– W tej chwili zmieniamy selekcjonerów jak rękawiczki zimą. Nie wiem, co to ma dać. Jest Michał Probierz, życzmy mu wszystkiego najlepszego – zakończył.

