Kulesza zmienił selekcjonera reprezentacji. Ostro o zwolnieniu Majewskiego

Adam Majewski nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. W piątek PZPN poinformował o rozstaniu ze szkoleniowcem. Cezary Kulesza w rozmowie z serwisem Interia.pl zdradził powód rozstania.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Wybory dokonywane przez trenera były dziwne – komentuje Kulesza

Adam Majewski jeszcze przed startem Mistrzostw Europy do lat 21 przedłużył kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Nieudany występ na młodzieżowym EURO sprawił jednak, że Cezary Kulesza musiał raz jeszcze przemyśleć podjętą wcześniej decyzję. Ostatecznie w piątek (8 sierpnia) PZPN poinformował o rozwiązaniu umowy z trenerem. Jednocześnie przekazał, że stery w kadrze przejmie Jerzy Brzęczek.

W rozmowie z serwisem Interia.pl prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zdradził, dlaczego zdecydowano się na zmianę selekcjonera. Powodem ma być fakt, że decyzje podejmowane przez trenera nie tylko były dziwne, ale również nie przyniosły zakładanych rezultatów.

– Wiadomo, że trener Adam Majewski awansował na Euro U-21. Natomiast później stało się dużo złego. Jego powołania, roszady… trudno było to zaakceptować. Jako prezes nigdy nie wtrącam się w decyzje trenera, ale mam prawo go z nich rozliczyć – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z serwisem Interia.pl.

– Wybory dokonywane przez trenera były dziwne i przede wszystkim nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jestem tymi wszystkimi rzeczami zawiedziony. Zresztą nie tylko ja, a także wiceprezesi i ludzie w federacji, którzy byli wokół piłki młodzieżowej – dodał.

– Co do zwolnienia, to zawsze musi być początek i koniec – tak jak w klubie. Trener przyjeżdża z jedną walizką, a drugą ma już spakowaną. Rozstaliśmy się za porozumieniem stron. Nie ma się co rozczulać, takie są reguły gry – zakończył prezes PZPN.

Majewski pracował z reprezentacją do lat 21 od września 2023. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni rozegrali 16 spotkań, a ich bilans to 6 zwycięstw, 3 remisy i 7 porażek. Wcześniej prowadził takie kluby jak Stomil Olsztyn czy Stal Mielec.