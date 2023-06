"Jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn w Europie. To ogromny sukces i znak, że szkolenie w Polsce idzie w dobrym kierunku" - napisał na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza. Wcześniej piłkarze reprezentacji U-17 gościli na murawie PGE Narodowego.

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza na murawie Stadionu Narodowego uhonorował piłkarzy reprezentacji U-17

Polacy dotarli do półfinału mistrzostw Europy

Prezes PZPN pochwalił zawodników na Twitterze

“To znak, że szkolenie idzie w dobrym kierunku”

Przed kilkoma tygodniami byliśmy świadkami mistrzostw Europy do lat 17 rozgrywanych na Węgrzech. Reprezentacja Polski w tej kategorii wiekowej spisywała się nadzwyczaj dobrze. Podopieczni trenera Marcina Włodarskiego grali efektowny, ale i efektywny futbol. A to przełożyło się na awans aż do półfinału rozgrywek. Tam niestety młodzi Polacy ulegli reprezentacji Niemiec 5:3. Teraz jednak za dobrą postawę na tym turnieju zostali wyróżnieni przez Cezarego Kuleszę.

– Ogromne brawa dla zawodników, sztabu szkoleniowego oraz wszystkich, którzy byli zaangażowani w pracę reprezentacji Polski U-17 na mistrzostwach Europy! Jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn w Europie. To ogromny sukces i znak, że szkolenie w Polsce idzie w dobrym kierunku. Polski Związek Piłki Nożnej przygotował dla sztabu i zawodników pamiątkowe medale wraz z symbolicznym wyjściem na murawę stadionu PGE Narodowy. Brawo, Panowie – napisał Cezary Kulesza na Twitterze.

Ogromne brawa dla zawodników, sztabu szkoleniowego oraz wszystkich, którzy byli zaangażowani w pracę reprezentacji Polski U-17 na mistrzostwach Europy! 👏🇵🇱

Jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn w Europie. To ogromny sukces i znak, że szkolenie w Polsce idzie w dobrym… pic.twitter.com/wzISsFHuaH — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) June 16, 2023

Czytaj więcej: Wzruszający moment. Błaszczykowski wpadł w objęcia rodziny [WIDEO]