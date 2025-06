Kulesza ocenił szansę na zatrudnienie Skorży. Zdradził, kogo weźmie „od razu”

Paweł Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza: Skorża to tylko jedna ze stron rozmów

Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Cezary Kulesza wytypował swojego faworyta – to Maciej Skorża. Jednak zatrudnienie 53-latka wcale nie będzie proste. Były trener Wisły Kraków, Legii Warszawa i Lecha Poznań obecnie odpowiada za wyniki Urawy Red Diamonds. Czerwone Diabły, które aktualnie rywalizują w Klubowych Mistrzostwach Świata, nie są zbyt chętne rozstawać się ze swoim obecnym opiekunem. Mimo tego prezes PZPN-u ma nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie, o czym opowiedział w rozmowie z Dariuszem Dobkiem z Przeglądu Sportowego Onet.

– Gdybym miał ocenić, jest to 50 na 50. Nasze rozmowy były bardzo konkretne – stwierdził Kulesza. – Sprawę wyboru selekcjonera traktujemy oczywiście jako absolutny priorytet. Jednak w przypadku rozmów z trenerem Skorżą musimy poczekać na to, jak rozwinie się sytuacja. W sobotę Urawa gra mecz. Być może od tego rezultatu będzie zależało nastawienie władz klubu do całej sprawy. Musimy pamiętać, że w tych rozmowach biorą udział trzy strony. PZPN, Maciej Skorża oraz jego aktualny pracodawca, czyli Urawa – dodał prezes PZPN-u.

Kulesza wypowiedział się także na temat współpracy z zagranicznym szkoleniowcem. Czy Gareth Southgate może zostać trenerem reprezentacji Polski?

– Dostaliśmy ofertę jego zatrudnienia, ale musimy pamiętać o podstawowej kwestii: żaden zagraniczny trener nie da nam gwarancji, że awansujemy na mistrzostwa świata. Gdyby dał nam taką gwarancję, zatrudniam go od razu.