Szymon Żurkowski ma niewielkie szanse, aby pojawić się na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pomocnik dopiero co przeszedł zabieg, po którym czekają go ćwiczenia indywidualne – informuje Tomasz Włodarczyk.

Za miesiąc rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Europy

Fernando Santos niedługo powinien ogłosić swoje pierwsze powołania

Na zgrupowaniu najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanego Szymona Żurkowskiego

Żurkowski opuści zgrupowanie

Szymon Żurkowski zimą wreszcie zmienił klub. Udało mu się uciec z Fiorentiny, gdzie nie miał szans na regularne występy. Pomocnik trafił do Spezii, której bardzo zależało na tym transferze. W nowych barwach zagrał tylko raz, bowiem później mierzył się z problemami zdrowotnymi. Żurkowski miał wrócić na boisko pod koniec stycznia, lecz wciąż brakuje go w składzie Spezii.

Tomasz Włodarczyk poinformował, że Polak odczuwał powracający ból pleców, dlatego 15 lutego przeszedł zabieg, który miał pozwolić mu na skuteczny powrót do pełnej sprawności. Żurkowski czeka jeszcze na kontrolę, która określi, czy zabieg przeszedł po myśli lekarzy i zawodnika. Wówczas rozpocznie ćwiczenia indywidualne. Nie wiemy, kiedy będzie mógł wznowić treningi z resztą zespołu.

To oznacza, że najprawdopodobniej zabraknie go na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Już za nieco ponad miesiąc rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Europy. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się w Pradze z Czechami, a później zagrają u siebie z Albanią.

Czekamy na pierwsze powołania Fernando Santosa. Nowy selekcjoner może mieć spory ból głowy, bowiem lista potencjalnych absencji jest długa. W chwili obecnej na problemy zdrowotne narzekają między innymi Wojciech Szczęsny, Michał Karbownik, Kamil Glik, Krystian Bielik, Sebastian Szymański czy Arkadiusz Milik.

