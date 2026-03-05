Kluczowe wieści ws. stanu zdrowia Jana Bednarka przed barażami

18:03, 5. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  O Jogo

Jan Bednarek ostatni mecz ze Sportingiem Lizbona opuścił przedwcześnie z powodu kontuzji. "O Jogo" informuje jednak, że uraz Polaka nie jest poważny i zagra nie tylko w barażach, ale może już w ten weekend.

Jan Bednarek (Sporting - Porto)
SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (Sporting - Porto)

Bednarek gotowy do gry nawet w ten weekend?!

Jan Bednarek w tym sezonie do tej pory spisywał się bardzo dobrze. Właściwie trudno mieć jakiekolwiek obiekcje co do formy podstawowego stopera reprezentacji Polski oraz FC Porto. Z miejsca stał się on kluczową postacią nie tylko defensywy, ale i całego zespołu walczącego o mistrzostwo Portugalii. W ostatnim meczu pucharowym ze Sportingiem Lizbona Polak opuścił jednak murawę przed końcem meczu z powodu urazu.

Jak już wiadomo, chodziło o stłuczenie żeber, a nie ich złamanie. To bardzo ważna informacja, którą przekazał tamtejszy serwis „O Jogo”. To powoduje, że Jan Bednarek będzie gotowy do gry bardzo szybko. Jak szybko? Możliwe, że nawet w ten weekend będzie mógł pojawić się na murawie w ligowej rywalizacji. To świetne wieści dla Jana Urbana, który wkrótce będzie wysyłać powołania na barażowe mecze reprezentacji Polski.

Jan Bednarek w sumie na koncie ma 35 występów i trzy gole oraz jedną asystę w tej kampanii. Transfer do FC Porto okazał się świetnym ruchem z jego strony, a noty i recenzje, które zbiera ze strony zarówno kibiców, jak i ekspertów, są bardzo optymistyczne. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 11 milionów euro. Jego umowa w Portugalii wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

