Robert Lewandowski w ostatnim czasie podpadł kilku osobom

Ostatnio na temat gwiazdy reprezentacji Polski głos zabrał Grzegorz Lato

100-krotny reprezentant Polski wprost powiedział, że nie ma zamiaru głaskać kadrowiczów po nieudanych występach

“Nie lubię kłamać”

Robert Lewandowski niezwykle krytycznie podszedł do postawy wielu kadrowiczów. Polski napastnik nie szczędził też krytycznych słów w kierunku przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej, a w sprawie wywiadu Łukasza Skorupskiego dla Przeglądu Sportowego Onet wprost powiedział, że to były kłamstwa. W mocnych słowach na temat wypowiedzi zawodnika FC Barcelony wypowiedział się Grzegorz Lato w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Nie lubię kłamać. Nie będę mówił co innego, gdy co innego widzę. Jeżeli ktoś nie walczy, nie biega, to taka jest prawda – mówił były reprezentant Polski.

– Ja też się nie pcham do prasy czy do telewizji. Sami dziennikarze dzwonią, no więc jak ktoś do mnie zadzwoni z prośbą o komentarz, to mówię prawdę jak jest i tyle. To znaczy, dziennikarz ma prawo się wypowiedzieć, a jak zapyta się o coś mnie, to pan Lewandowski będzie mi mówił, czy ja mam prawo się wypowiadać, czy nie? No lekka przesada – kontynuował Lato.

– Ja tam się jednak na Lewandowskiego nie obrażam. Jestem jego kibicem, ale nie będzie on mi mówił, czy ja mam prawo się wypowiadać, czy nie. To, że dziennikarze go głaszczą po główce, to już jest wasza sprawa, nie moja. Wystarczy zobaczyć jednak, jak to się odbywa w prasie hiszpańskiej. Tam jak jest krytyka, to jest krytyka bezwzględna – uzupełnił 100-krotny reprezentant Polski.

