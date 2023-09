Kucharski nie gryzł się w język. “Tylko idiota mógł coś takiego podpowiedzieć Lewandowskiemu”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kucharski (z lewej)

Robert Lewandowski przed zgrupowaniem reprezentacji Polski dorzucił do pieca

Na temat głośnego wywiadu polskiego napastnika w mocnych słowach wypowiedział się jego były menedżer

Biało-czerwonych w tym tygodnia czekają mecze z Wyspami Owczymi i Albanią

Kucharski o Lewandowskim. “Chce połechtać swoje ego”

Robert Lewandowski według wielu głosów podpadł kilku kadrowiczom. Między innymi Łukaszowi Skorupskiemu po wywiadzie udzielonym Eleven Sports i kanałowi Meczyki.pl. Napastnik między innymi zarzuca bramkarzowi Bologni kłamstwa w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, co skutkowało tym, że były zawodnik Górnika Zabrze finalnie nie pojawił się na wrześniowym zgrupowaniu kadry. Kilka zdań na temat głośnych wypowiedzi piłkarza FC Barcelony wyraził jego były menedżer.

– Tylko idiota mógł podpowiedzieć Lewandowskiemu, żeby coś takiego odpalić. Wielu chce usprawiedliwiać Roberta jak słyszy, że on troszczy się o reprezentację. Jednak dyskusja o tym, że przegraliśmy z Mołdawią z powodu braku osobowości to absurd i sztucznie kreowanie problemu. Mołdawia to słaba drużyna i do przerwy nie brakowało osobowości i jechaliśmy z nimi, mówiąc po piłkarsku – przekonywał Cezary Kucharski w rozmowie z Super Exspressem.

– Lewandowski chce pokazać jakie standardy obowiązują w Bayernie czy Barcelonie, a w PZPN nie. Ale chyba wie, w jakim kraju żyje i w jakiej rzeczywistości. Trochę się uśmiecham, bo znam go bardzo dobrze. Ja odbieram jego słowa jakby krzyczał : “Ja mam klasę, a wy czyli PZPN nie macie klasy”. Chce połechtać swoje ego: “Ja jestem z lepszego świata, a nie ma wyników reprezentacji, bo nie ma odpowiednich standardów”. Tylko, że on jako piłkarz kadry zna PZPN od wielu lat, a nie od teraz – uzupełnił były reprezentant Polski.

