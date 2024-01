Cała piłkarska Francja ma na ustach Marcina Bułkę. Polski bramkarz został bohaterem OGC Nice w rzutach karnych i to w dużej mierze dzięki jego postawie drużyna wyeliminowała Auxerre, awansując tym samym do 1/16 finału Pucharu Francji.

IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka został bohaterem OGC Nice w Pucharze Francji

Polak przyczynił się do awansu swojego klubu do 1/16 finału

W rzutach karnych przeciwko Auxerre Bułka był bohaterem

Polak z kolejnym czystym kontem

Co prawda Marcin Bułka zachował w kolejne w tym sezonie czyste konto, ale jego koledzy z pola nie grzeszyli skutecznością. Sobotni pojedynek w Pucharze Francji zakończył się tym samym bezbramkowym remisem, a do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było rzutów karnych.

W trzeciej serii do siatki nie trafił Gaetan Perrin. Polak wyczuł jego intencje i rzucił się w tę samą stronę. Piłka najpierw odbiła się od słupka, a potem rykoszetem od samego Bułki, po czym wypadła w pole. Chwilę później 24-latek w fenomenalnym stylu wybronił natomiast uderzenie Ado Onaiwu.

Dwie interwencje Polaka wystarczyły, by Nicea awansowała do kolejnej rundy. Kropkę nad „i” postawił Gaetan Laborde, trafiając do siatki w piątej serii rzutów karnych.

🎥 Le résumé ⚽️



Au bout du suspense, et grâce notamment au grand Marcin Bulka, l’#OGCNice se qualifie pour les 16es de finale de la #CoupeDeFrance 💪#OGCNAJA #IssaNissa pic.twitter.com/LK1WCEvOZo — OGC Nice (@ogcnice) January 6, 2024 Warto przypomnieć, że Marcin Bułka w czasie niedawnego zgrupowania kadry zadebiutował w reprezentacji Polski w towarzyskim spotkaniu z Łotwą, zachowując przy tym czyste konto.

Czytaj także: To był ich rok! Którzy Polacy zyskali najwięcej w 2023 roku?