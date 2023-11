IMAGO / Newspix / PIOTR KUCZA / FOTOPYK Na zdjęciu: Michał Probierz

Libor Pala uważa, że to nie Probierz powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski

Były trener Wisły Płock wskazuję, że Marek Papszun powinien pracować z kadrą

“Papszun jest jeden level wyżej od Probierza” – mówi Czech

To Marek Papszun powinien być selekcjonerem

W związku ze zbliżającym się meczem Polska – Czechy były czeski trener Libor Pala zabrał głos na temat reprezentacji Polski. W rozmowie z “TVP Sport” wspomniał o tym, że był zaskoczony wyborem selekcjonera kadry narodowej. Jego wyborem był inny szkoleniowiec, którego media łączyły również z reprezentacją Czech. Jednak jak sam przyznał tematu Marka Papszuna u naszych południowych sąsiadów nie było. Według niego tamtejszy prezes federacji nigdy nie powierzyłby Polakowi roli selekcjonera ich drużyny.

– To były bardziej chęci niektórych czeskich dziennikarzy. Nikt w naszym związku nie rozważał poważnie jego kandydatury. Po pierwsze – nie mają tyle pieniędzy, po drugie – Fousek nie będzie chciał cudzoziemca, a już na pewno nie zatrudni Polaka. On od wielu spraw umywa ręce. Znam go od trzydziestu lat i wiem, że nie dałby szansy trenerowi z Polski. Wielu dziennikarzy wie, że Papszun to szkoleniowiec na poziomie Jindricha Trpisovsky’ego, czyli najlepszego czeskiego fachowca – przekonuje Libor Pala.

– Probierza znam od dwudziestu lat. Pamiętam go jeszcze jako piłkarza, a później spotkałem go jako trenera. Zrobił dużą karierę, ale Papszun jest jednak o jeden level wyżej od Michała. Lubię Probierza, bo to twardy, bezkompromisowy facet, ale uważam, że lepszym wyborem byłby Papszun, bo to jeszcze większy kaliber trenerski – powiedział Czech na temat wyboru Probierza.

