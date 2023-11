Piotr Zieliński nie zamierza podążać drogą najbardziej doświadczonych kadrowiczów, którzy zbliżają się do zakończenia reprezentacyjnych karier. Pomocnik Napoli w wywiadzie dla TVP Sport zdradził, do kiedy zamierza grać w kadrze.

fot. Imago/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Reprezentacja Polski powoli wymaga przeprowadzenia wymiany pokoleniowej

W przyszłym roku z gry w kadrze ma zrezygnować Wojciech Szczęsny

Piotr Zieliński póki co nie zamierza tego robić i zapowiada reprezentowanie Biało-Czerwonych minimum do kolejnego mundialu

Zieliński ma jeszcze wiele do zrobienia

Powoli trwa wymiana pokoleniowa w reprezentacji Polski. W ostatnim czasie karierę w kadrze zakończył Grzegorz Krychowiak, a po Mistrzostwach Europy w podobnym kierunku zamierza podążyć Wojciech Szczęsny. Kibice coraz częściej wyobrażają sobie ponadto drużynę bez Roberta Lewandowskiego, który o swoim końcu reprezentacyjnej kariery także mówi coraz częściej.

O to samo zapytany został Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli nie będzie się jednak spieszył, a ewentualną decyzję podejmie dopiero po mistrzostwach świata w 2026 roku.

– Jeśli już kończyć karierę, to po mistrzostwach świata. Teraz jest jeszcze za wcześnie, jest dużo do zrobienia. Nie jestem jeszcze taki stary, aby myśleć o zakończeniu kariery.

– Zawsze sprawia mi przyjemność, zawsze jest to dla mnie wielki zaszczyt. Także daję z siebie wszystko, chcę grać jak najlepiej. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Ten aktualny moment nie był on owocny, czy to dla mnie, czy dla całej reprezentacji. Wierzę, że mimo trudności jesteśmy w stanie wyjść z tego i osiągnąć fajny rezultat – mówi Zieliński.

