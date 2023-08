Legenda uderza w Błaszczykowskiego. “Co włożył do gabloty?”

Kuba skończył karierę, cześć, do widzenia! Rozegrał w kadrze o pięć meczów więcej ode mnie. Mam tylko pytanie: „Co włożył do gabloty?” - mówi Grzegorz Lato, były prezes PZPN w rozmowie z "Polsatem Sport".

IMAGO / Lukasz Sobala / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski kilka dni temu oficjalnie pożegnał się z kibicami Wisły Kraków

37-latek zawiesił buty na kołku m.in. po rozegraniu 109 spotkań w reprezentacji i 112 w Wiśle Kraków

W legendarnego skrzydłowego szpilkę wbił Grzegorz Lato

Grzegorz Lato pyta

Jakub Błaszczykowski to prawdziwa legenda. 37-latek rozegrał 109 spotkań w reprezentacji Polski, był kapitanem drużyny na Euro 2012 oraz bardzo ważnym ogniwem podczas Euro 2016. Z kolei dla Wisły Kraków rozegrał 112 spotkań. I to właśnie z tego klubu w 2007 roku wyjechał na zachód, gdzie przez kolejne kilkanaście lat grał na najwyższym poziomie. Do “Białej Gwiazdy” wrócił zimą 2019 roku, aby ratować pogrążony w problemach ukochany klub. Pomimo tego w byłego kapitana kadry szpilkę wbił Grzegorz Lato.

– Kuba skończył karierę, cześć, do widzenia! Rozegrał w kadrze o pięć meczów więcej ode mnie. Mam tylko pytanie: „Co włożył do gabloty?” – mówi były prezes PZPN w rozmowie z “Polsatem Sport”.

