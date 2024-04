"Ci co grali w eliminacjach Euro 2024 nie zasłużyli na premię, bo nie wykonali zadania" - napisał na platformie X Zbigniew Boniek, odnosząc się do kwestii premii dla piłkarzy reprezentacji Polski za awans na turniej w Niemczech.

Przypomnijmy, kadra pokonała Walię w finale baraży i rzutem na taśmę wywalczyła kwalifikację

Reprezentacja Polski kilkanaście dni temu zakwalifikowała się na Euro 2024 w Niemczach. Nasza droga na ten turniej wiodła przez baraże i mecze z Estonią oraz Walią. Finalnie po fatalnych eliminacjach udało się nieco podnieść optymizm w narodzie. Z kolei sami piłkarze dzięki kwalifikacji na turniej wywalczyli sobie premię. Do podziału pomiędzy graczy było nieco ponad 2,3 miliona euro, a o tym, kto powinien otrzymać nagrodę wypowiedział się Zbigniew Boniek.

– Czyli kasa dla sztabu i piłkarzy z ostatnich dwóch meczów (przede wszystkim dla Szczęsnego i wykonawców rzutów karnych). PS. Ci co grali w eliminacjach Euro 2024 nie zasłużyli na premię, bo nie wykonali zadania. Proste – napisał na platformie X (dawniej Twitter) były prezes PZPN.

– Skoro o premiach kadry to mała uwaga. Baraże graliśmy dzięki temu, że kadra trenera Brzęczka utrzymała się w grupie A. Michniewicz mógł nawet spaść do grupy B, nic to by nie zmieniło – dodał.

