Wojciech Szczęsny zapowiada, kiedy zakończy karierę w reprezentacji Polski

Ostatnim turniejem bramkarza będą tegoroczne Mistrzostwa Europy

Szczęsny nie planuje zmieniać swojej decyzji

Szczęsny coraz bliżej odejścia z reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny był głównym bohaterem barażowego finału z Walią. Przez cały regulaminowy czas gry oraz dogrywkę zachował czyste konto, popisując się kilkoma bardzo dobrymi interwencjami. W serii rzutów karnych obronił natomiast jeden ze strzałów Walijczyków, co przyczyniło się do awansu Biało-Czerwonych na tegoroczne Mistrzostwa Europy.

Bramkarz Juventusu od dawna zapowiadał, że jego reprezentacyjna kariera zbliża się do końca. Z gry w kadrze miał zrezygnować po Euro 2024. Kiedy to mówił, nie było jeszcze przesądzone, że Polska na turnieju w Niemczech w ogóle wystąpi.

Mimo, że Szczęsny w dalszym ciągu prezentuje najwyższy europejski poziom, nie zamierza zmienić swojej decyzji. W programie Foot Truck zdradził, jakie ma plany na najbliższą przyszłość.

– Nikt za bardzo nie próbuje mnie namawiać na zmianę tej decyzji. I moja rodzina wie, jakie ma plany i chyba wiedzą, że to taka naturalna kolej rzeczy. Nie ma sensu tego nowego cyklu reprezentacji, czyli przygotowań do mundialu zaczynać, jeśli miałbym go nie skończyć. Zostać w reprezentacji, żeby zagrać parę meczów w Lidze Narodów, to myślę, że lepiej oddać innym, żeby przygotowali się do nowego cyklu – mówi Szczęsny.

