Złota Piłka 2025: pełna lista nominowanych. Jeden Polak!

Złota Piłka 2025: dziewięciu z PSG, czterech z Barcelony

Gala rokrocznie organizowana przez France Football w paryskim Théâtre du Châtelet tym razem odbędzie się 22 września. Podczas uroczystej ceremonii poznamy między innymi „najlepszego zawodnika świata” – to właśnie tego dnia w ręce jednego z 30 nominowanych graczy trafi Złota Piłka.

Kto tym razem sięgnie po najważniejszą indywidualną nagrodę? W gronie faworytów wymienia się takich piłkarz, jak Ousmane Dembélé, Raphinha czy Lamine Yamal. Szansę na ostateczny triumf ma też jeden Polak – na liście znalazł się oczywiście Robert Lewandowski.

Złota Piłka 2025 – pełna lista nominowanych:

Jude Bellingham – Anglia, Real Madryt

Ousmane Dembélé – Francja, Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma – Włochy, Paris Saint-Germain

Désiré Doué – Francja, Paris Saint-Germain

Denzel Dumfries – Holandia, Inter Mediolan

Serhou Guirassy – Gwinea, Borussia Dortmund

Viktor Gyökeres – Szwecja, Sporting CP/ Arsenal

Erling Haaland – Norwegia, Manchester City

Achraf Hakimi – Maroko, Paris Saint-Germain

Harry Kane – Anglia, Bayern Monachium

Chwicza Kwaracchelia – Gruzja, Napoli/ Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski – Polska, FC Barcelona

Alexis Mac Allister – Argentyna, Liverpool

Lautaro Martínez – Argentyna, Inter Mediolan

Kylian Mbappé – Francja, Real Madryt

Scott McTominay – Szkocja, Napoli

Nuno Mendes – Portugalia, Paris Saint-Germain

João Neves – Portugalia, Paris Saint-Germain

Michael Olise – Francja, Bayern Monachium

Cole Palmer – Anglia, Chelsea

Pedri – Hiszpania, FC Barcelona

Raphinha – Brazylia, FC Barcelona

Declan Rice – Anglia, Arsenal

Fabián Ruiz – Hiszpania, Paris Saint-Germain

Mohamed Salah – Egipt, Liverpool

Virgil van Dijk – Holandia, Liverpool

Vinícius Júnior – Brazylia, Real Madryt

Vitinha – Portugalia, Paris Saint-Germain

Florian Wirtz – Niemcy, Bayer Leverkusen/ Liverpool

Lamine Yamal – Hiszpania, FC Barcelona

Jak prezentuje się powyższe zestawienie ze względu na klubową przynależność? Paris Saint-Germain może pochwalić się aż dziewięcioma przedstawicielami, a Barcelona czterema – inne ekipy nie posiadają aż tak licznej grupy „gwiazd”.