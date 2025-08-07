Złota Piłka 2025: pełna lista nominowanych. Jeden Polak!

Złota Piłka 2025: dziewięciu z PSG, czterech z Barcelony
Gala rokrocznie organizowana przez France Football w paryskim Théâtre du Châtelet tym razem odbędzie się 22 września. Podczas uroczystej ceremonii poznamy między innymi „najlepszego zawodnika świata” – to właśnie tego dnia w ręce jednego z 30 nominowanych graczy trafi Złota Piłka.
Kto tym razem sięgnie po najważniejszą indywidualną nagrodę? W gronie faworytów wymienia się takich piłkarz, jak Ousmane Dembélé, Raphinha czy Lamine Yamal. Szansę na ostateczny triumf ma też jeden Polak – na liście znalazł się oczywiście Robert Lewandowski.
Złota Piłka 2025 – pełna lista nominowanych:
- Jude Bellingham – Anglia, Real Madryt
- Ousmane Dembélé – Francja, Paris Saint-Germain
- Gianluigi Donnarumma – Włochy, Paris Saint-Germain
- Désiré Doué – Francja, Paris Saint-Germain
- Denzel Dumfries – Holandia, Inter Mediolan
- Serhou Guirassy – Gwinea, Borussia Dortmund
- Viktor Gyökeres – Szwecja, Sporting CP/ Arsenal
- Erling Haaland – Norwegia, Manchester City
- Achraf Hakimi – Maroko, Paris Saint-Germain
- Harry Kane – Anglia, Bayern Monachium
- Chwicza Kwaracchelia – Gruzja, Napoli/ Paris Saint-Germain
- Robert Lewandowski – Polska, FC Barcelona
- Alexis Mac Allister – Argentyna, Liverpool
- Lautaro Martínez – Argentyna, Inter Mediolan
- Kylian Mbappé – Francja, Real Madryt
- Scott McTominay – Szkocja, Napoli
- Nuno Mendes – Portugalia, Paris Saint-Germain
- João Neves – Portugalia, Paris Saint-Germain
- Michael Olise – Francja, Bayern Monachium
- Cole Palmer – Anglia, Chelsea
- Pedri – Hiszpania, FC Barcelona
- Raphinha – Brazylia, FC Barcelona
- Declan Rice – Anglia, Arsenal
- Fabián Ruiz – Hiszpania, Paris Saint-Germain
- Mohamed Salah – Egipt, Liverpool
- Virgil van Dijk – Holandia, Liverpool
- Vinícius Júnior – Brazylia, Real Madryt
- Vitinha – Portugalia, Paris Saint-Germain
- Florian Wirtz – Niemcy, Bayer Leverkusen/ Liverpool
- Lamine Yamal – Hiszpania, FC Barcelona
Jak prezentuje się powyższe zestawienie ze względu na klubową przynależność? Paris Saint-Germain może pochwalić się aż dziewięcioma przedstawicielami, a Barcelona czterema – inne ekipy nie posiadają aż tak licznej grupy „gwiazd”.