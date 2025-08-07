Złota Piłka 2025: pełna lista nominowanych. Jeden Polak!

Złota Piłka 2025 zostanie wręczona 22 września. Poznaliśmy pełną listę 30 nominowanych do nagrody przyznawanej podczas gali organizowanej przez France Football.

Złota Piłka
Złota Piłka 2025: dziewięciu z PSG, czterech z Barcelony

Gala rokrocznie organizowana przez France Football w paryskim Théâtre du Châtelet tym razem odbędzie się 22 września. Podczas uroczystej ceremonii poznamy między innymi „najlepszego zawodnika świata” – to właśnie tego dnia w ręce jednego z 30 nominowanych graczy trafi Złota Piłka.

Kto tym razem sięgnie po najważniejszą indywidualną nagrodę? W gronie faworytów wymienia się takich piłkarz, jak Ousmane Dembélé, Raphinha czy Lamine Yamal. Szansę na ostateczny triumf ma też jeden Polak – na liście znalazł się oczywiście Robert Lewandowski.

Złota Piłka 2025 – pełna lista nominowanych:

  • Jude Bellingham – Anglia, Real Madryt
  • Ousmane Dembélé – Francja, Paris Saint-Germain
  • Gianluigi Donnarumma – Włochy, Paris Saint-Germain
  • Désiré Doué – Francja, Paris Saint-Germain
  • Denzel Dumfries – Holandia, Inter Mediolan
  • Serhou Guirassy – Gwinea, Borussia Dortmund
  • Viktor Gyökeres – Szwecja, Sporting CP/ Arsenal
  • Erling Haaland – Norwegia, Manchester City
  • Achraf Hakimi – Maroko, Paris Saint-Germain
  • Harry Kane – Anglia, Bayern Monachium
  • Chwicza Kwaracchelia – Gruzja, Napoli/ Paris Saint-Germain
  • Robert Lewandowski – Polska, FC Barcelona
  • Alexis Mac Allister – Argentyna, Liverpool
  • Lautaro Martínez – Argentyna, Inter Mediolan
  • Kylian Mbappé – Francja, Real Madryt
  • Scott McTominay – Szkocja, Napoli
  • Nuno Mendes – Portugalia, Paris Saint-Germain
  • João Neves – Portugalia, Paris Saint-Germain
  • Michael Olise – Francja, Bayern Monachium
  • Cole Palmer – Anglia, Chelsea
  • Pedri – Hiszpania, FC Barcelona
  • Raphinha – Brazylia, FC Barcelona
  • Declan Rice – Anglia, Arsenal
  • Fabián Ruiz – Hiszpania, Paris Saint-Germain
  • Mohamed Salah – Egipt, Liverpool
  • Virgil van Dijk – Holandia, Liverpool
  • Vinícius Júnior – Brazylia, Real Madryt
  • Vitinha – Portugalia, Paris Saint-Germain
  • Florian Wirtz – Niemcy, Bayer Leverkusen/ Liverpool
  • Lamine Yamal – Hiszpania, FC Barcelona

Jak prezentuje się powyższe zestawienie ze względu na klubową przynależność? Paris Saint-Germain może pochwalić się aż dziewięcioma przedstawicielami, a Barcelona czterema – inne ekipy nie posiadają aż tak licznej grupy „gwiazd”.

