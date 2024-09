Piotrowski odzyska formę? Ekspert komentuje sytuację

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski rozczarowuje w Łudogorcu

Jakub Piotrowski w środę (25 września) rozpocznie z Łudogorcem Razgrad zmagania w Lidze Europy. Pierwszym rywalem bułgarskiego klubu w europejskich pucharach jest Slavia Praga. Reprezentant Polski w zeszłym sezonie zdobył 17 bramek i zaliczył sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. W bieżącej kampanii środkowy pomocnik wciąż czeka na premierowe trafienie.

Veselin Rusinov wyraził swoje zaniepokojenie spadkiem formy Piotrowskiego. 26-letni pomocnik dotychczas cieszył się uznaniem w zespole. – Może to częściowo wynikać z faktu, że oczekiwany transfer nie doszedł do skutku. Z drugiej strony, jeden z naszych sportowych dzienników informował, że Jakub miał drobne problemy zdrowotne, przez co nie zagrał w dwóch ostatnich meczach – podkreślił.

Były zawodnik Pogoni Szczecin w letnim okienku transferowym był łączony m.in. z Udinese Calcio, St. Etienne i tureckim Goztepe. – Rozczarowanie nieudanym transferem mogło mieć wpływ na formę Jakuba Piotrowskiego, ale jestem bardziej skłonny wysnuć wniosek, że to zmęczenie fizyczne. Jeśli to prawda, że piłkarz miał jakiś uraz, to mogło to także wpłynąć na jego występy – zauważa dziennikarz. 10-krotny reprezentant naszego kraju ma ważny kontrakt w Łudogorcu do końca czerwca 2026 roku.