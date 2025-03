Reprezentant Polski doceniony. Został najlepszym zagranicznym graczem ligi

Jakub Piotrowski został wybrany najlepszym zagranicznym graczem ligi bułgarskiej w 2024 roku. To zasłużona nagroda, głównie za poprzedni sezon.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski zagranicznym piłkarzem roku w Bułgarii

Jakub Piotrowski to jeden z tych graczy, którzy kilka lat temu wyjechali z Polski i przez długi czas słuch o nich zaginął. Były piłkarz Pogoni Szczecin próbował swoich sił bowiem w Niemczech oraz Belgii, ale tam nie mógł na stałe przebić się do pierwszego składu i w końcu trafił do ligi bułgarskiej, gdzie stał się prawdziwą gwiazdą.

W zespole Łudogorca Razgrad ofensywny pomocnik zanotował kapitalny poprzedni sezon, dzięki czemu zyskał uznanie w oczach Michała Probierza i nie tylko został stale wpisany na listę reprezentantów Polski, ale i pojechał na Euro 2024 w Niemczach. Tamta kampania była na Piotrowskiego udana i głównie dzięki niej został on nagrodzony na ostatniej gali wyróżnieniem dla najlepszego zagranicznego piłkarza ligi bułgarskiej w 2024 roku.

Jakub Piotrowski w tym sezonie dla zespołu z Bułgarii rozegrał 33 mecze, w których zdobył w sumie pięć goli oraz zanotował cztery asysty. 27-letni pomocnik wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 4,5 miliona euro. Jego obecna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

