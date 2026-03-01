Skorża na wylocie. Kibice domagają się zwolnienia

Maciej Skorża nie zaliczy do udanych drugiej kadencji w Urawie Red Diamonds. Jak możemy przeczytać w serwisie docomo.ne.jp, kibice domagają się zwolnienia polskiego trenera. Notowania 54-latka spadły po porażce z Kashimą (2:3).

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Urawa Red Diamonds zawodzi. Media piszą o zwolnieniu Skorży

Maciej Skorża rozpoczął niedawno nowy sezon w Japonii. Prowadzona przez niego Urawa Red Diamonds liczy na lepszy wynik w porównaniu do poprzedniej kampanii. Sezon 2025 zakończyli na 7. miejscu, a jeszcze wcześniej kończyli na 13. miejscu. Ostatnie dwie edycje rozgrywek ligowych są zdecydowanie słabsze od tego, co polski szkoleniowiec osiągał z klubem podczas pierwszej kadencji.

W 2023 roku Urawa Red Diamonds zajęła 4. miejsce w lidze, a także wygrała azjatycką Ligę Mistrzów. Ze względu na kiepski start w bieżącym sezonie dziennikarze domagają się radykalnych zmian w klubie. Ich zdaniem Maciej Skorża powinien zostać zwolniony. Notowania byłego trenera m.in. Lecha Poznań czy Legii Warszawa znacząco spadły po porażce z Kashimą (2:3).

Obecnie Urawa zajmuje dopiero 5. miejsce w konferencji wschodniej z dorobkiem 7 punktów. Po 4. kolejkach mają na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. Co ciekawe, w Japonii doszło do ważnej zmiany. Spotkania nie mogą zakończyć się remisem. Przy takim wyniku rozgrywany jest konkurs rzutów karnych. Zwycięzca dostaje dwa punkty, a przegrany jeden.

„Ta porażka była nieunikniona. To wina Skorży”, „Skorża powinien zostać zwolniony natychmiast. Nie mogą czekać do następnego sezonu”, „Skorża do zwolnienia, Tulio powinien zostać tymczasowym trenerem” – możemy przeczytać w serwisie docomo.ne.jp.