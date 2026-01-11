Michał Skóraś od tego sezonu gra w barwach KAA Gent. Reprezentant Polski udzielił wywiadu, w którym w gorzkich słowach opowiedział o odejściu z Club Brugge.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Skóraś opowiedział o odejściu z Club Brugge

Michał Skóraś od sezonu 2025/2026 jest zawodnikiem KAA Gent. Polski skrzydłowy w barwach tej drużyny zdobył dotychczas dwie bramki oraz zaliczył sześć asyst. Były zawodnik Lecha Poznań ewidentnie odżył po transferze z Club Brugge, w którym spędził dwa lata.

Reprezentant Polski podczas pobytu w Brugii wygrał z zespołem trzy trofea, w tym mistrzostwo Belgii. Pod względem sukcesów było to zatem udany okres w jego karierze. 25-latek nie przebywał jednak na boisku tyle, ile się spodziewał. W barwach Club Brugge Skóraś rozegrał 90 meczów. Jego bilans to sześć bramek oraz osiem asyst.

– Nigdy nie usłyszysz ode mnie złego słowa na temat klubu i kolegów z drużyny. Mam wiele miłych wspomnień. Ale niektórzy ludzie nie byli wobec mnie uczciwi – ujawnił Skóraś w rozmowie z Het Nieuwsblad.

– Nie wymienię nazwisk. Ale nie mówię o zawodnikach – powiedział Skóraś dopytywany o więcej szczegółów. Czy powodem odejścia 25-latka był jego ówczesny trener Nicky Hayen? – Nie miałem z nim żadnych problemów. Nie, nie mówiłem też o nim – stwierdził piłkarz Gent.

– Generalnie mam dobre relacje z innymi. Nie chcę ciągle denerwować się tym, co minęło – podsumował Skóraś. Jego Gent zajmuje ósme miejsce w tabeli ligi belgijskiej. Klub Polaka zdążył już w tym sezonie zatrudnić nowego szkoleniowca. Roszada ta odbyła się w atmosferze kontrowersji.

Czytaj więcej o Polakach za granicą: