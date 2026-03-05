Santos otrzymał rekordową ofertę. Na stole 350 mln euro

Amerykański fundusz Saint Dominique Sports złożył ofertę zakupu 80% udziałów w Santosie za prawie 350 mln euro – poinformował serwis AS.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Rekordowa oferta za Santos. Amerykański fundusz chce przejąć brazylijski klub

W brazylijskim futbolu może dojść do historycznej transakcji. Amerykański fundusz inwestycyjny Saint Dominique Sports złożył ofertę zakupu 80 procent udziałów w klubie Santos FC za niemal 350 milionów euro.

Obecnie obie strony rozpoczęły etap tzw. due diligence, czyli szczegółowej analizy finansowej, prawnej i operacyjnej. Proces ten ma potrwać maksymalnie 90 dni. W tym czasie Santos zobowiązał się nie prowadzić rozmów z innymi potencjalnymi inwestorami. Prezes klubu wstępnie przyjął propozycję.

Klub sprawdzi również wiarygodność finansową amerykańskiego funduszu, aby uniknąć problemów podobnych do tych, które pojawiły się przy inwestycjach w innych brazylijskich zespołach. W analizie pomóc mają renomowane firmy finansowe, m.in. XP Investimentos oraz Rothschild & Co.

Według doniesień brazylijskich mediów w ostatnich miesiącach pojawiały się również spekulacje o możliwym udziale rodziny Neymara w przejęciu klubu. Ostatecznie jednak nie doszło do oficjalnych negocjacji z zarządem Santosu.