Cristiano Ronaldo otworzył wynik spotkania Al-Hilal - Al-Nassr. Jednak gol Portugalczyka nie zdał się na wiele i ekipa z Rijadu przegrała w hicie Saudi Pro League.

Chun Yin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo z golem i kluczową porażką

Rywalizacja o mistrzostwo Saudi Pro League właśnie została rozstrzygnięta? Wiele wskazuje na to, że Al-Nassr powoli wypisuje się z walki o tytuł. Drużyna, której największą gwiazdą jest Cristiano Ronaldo, do pojedynku z Al-Hilal przystępowała po trzech meczach bez zwycięstwa. Wygrana w ligowym hicie była koniecznośćią.

W 42. minucie Portugalczyk zamknął dogranie Kingsleya Comana i strzałem z bliskiej odległości pokonał Mohammeda Al Rubaie. Wynik korzystny dla gości utrzymał się tylko do 57. minuty. Salem Al Dawsari nie pomylił się z 11. metra i doprowadził do wyrównania.

Cristiano Ronaldo i bramka numer 𝟗𝟓𝟗 w karierze!🎯👌 pic.twitter.com/mKW9nCd2p8 — Polsat Sport (@polsatsport) January 12, 2026

W 60. minucie Nawaf Al Aqidi obejrzał czerwoną kartkę i osłabił Al-Nassr. Gospodarze wykorzystali grę w przewadze – w 81. minucie do siatki trafił Mohamed Kanno, a w doliczonym czasie wynik na 3:1 dla Al-Hilal ustalił Ruben Neves.

Podopieczni Simone Inzaghiego mają już siedem punktów przewagi nad lokalnymi rywalami. Na trzeciej lokacie plasuje się Al-Taawon. Zespół z Burajdy wywalczył 31 oczek, ale rozegrał o jeden mecz mniej.