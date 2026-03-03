Ronaldo z kontuzją! Znamy raport medyczny

SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo poznał diagnozę

Mecz Al-Fayha – Al-Nassr nie należał do udanych dla Cristiano Ronaldo. Chociaż ekipa z Rijadu wygrała 3:1, to reprezentant Portugalii zmarnował rzut karny i doznał kontuzji. W 81. minucie 41-latek zszedł z boiska, a na murawie pojawił się Abdullah Al Hamdan.

Trzy dni po spotkaniu 24. kolejki Saudi Pro League lider rozgrywek opublikował oficjalny raport medyczny w sprawie stanu zdrowia największej gwiazdy. – Cristiano Ronaldo doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w ostatnim meczu przeciwko Al-Fayha. Zawodnik rozpoczął już program rehabilitacji, a jego stan będzie oceniany z dnia na dzień – czytamy w krótkim komunikacie.

Wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk opuści przynajmniej dwa najbliższych spotkania w SPL. Następni rywale Al-Nassr to Neom SC i Al-Khaleej. Z kolei mecz z Al-Najmą odbędzie się dopiero 3 kwietnia.