Ronaldo wraca do gry. Koniec strajku Portugalczyka w Arabii Saudyjskiej

22:02, 13. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo wrócił do kadry meczowej Al-Nassr. Fabrizio Romano ogłosił, że Portugalczyk wróci na boisko w sobotnim meczu z Al-Fateh.

Cristiano Ronaldo
Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Koniec przerwy. Cristiano Ronaldo znów zagra dla Al-Nassr

Cristiano Ronaldo nie zagrał w trzech ostatnich meczach Al-Nassr, w tym dwóch ligowych starciach przeciwko Al-Riyadh i Al-Ittihad. Portugalczyk zdecydował się na protest wobec polityki Państwowego Funduszu Inwestycyjnego (PIF), odpowiedzialnego za transfery w Saudi Pro League.

Nie jest tajemnicą, że w klubie pojawiły się problemy z terminowymi wypłatami. Pod wpływem presji Ronaldo władze Al-Nassr uregulowały wszystkie zaległe płatności wobec pracowników i sztabu klubu. Teraz Ronaldo jest ponownie dostępny i ma wrócić na boisko w najbliższy weekend. Jak poinformował Fabrizio Romano, napastnik wznowił intensywne treningi i wszystko wskazuje na to, że wystąpi w ligowym starciu z Al-Fateh.

Sytuacja sportowa Al Nassr pozostaje napięta. Zespół z Rijadu traci cztery punkty do lidera ligi Al-Hilal, w którego barwach występuje od niedawna Karim Benzema. W trwającym sezonie Ronaldo strzelił już 18 goli i dorzucił trzy asysty w 22 meczach. Jego kontrakt w saudyjskim klubie obowiązuje do czerwca 2027 roku.

41-letni Ronaldo do Al-Nassr dołączył na początku 2023 roku. Wcześniej błyszczał w barwach Realu Madryt i Manchesteru United. W latach 2018-2021 był związany z Juventusem Turyn. W reprezentacji Portugalii napastnik zdobył 143 bramki w 226 spotkaniach.

