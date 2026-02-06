Pietuszewski pominięty przez Porto. Portugalczycy tłumaczą decyzję

Oskar Pietuszewski nie znalazł się w kadrze FC Porto na Ligę Europy. Komentarzem w sprawie pominięcia Polaka podzielił się Ricardo Cerqueira. Wypowiedź dziennikarza A Bola cytuje serwis Sport.pl

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

„Pietuszewski to jeszcze dzieciak” – piszą Portugalczycy po decyzji Porto

Oskar Pietuszewski zimą zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Kibiców portugalskiego klubu zachwycił już w debiucie, przyczyniając się do zwycięstwa w ligowym meczu. Młodzieżowy reprezentant Polski wywalczył rzut karny, po którym padł decydujący gol. Jak na razie otrzymał kilka szans od trenera. Łącznie zagrał w trzech meczach, spędzając na murawie 52 minuty.

Przez ostatnie dni pojawiały się w mediach informacje, że Pietuszewski nie znajdzie się w kadrze Porto na Ligę Europy. Medialne doniesienia okazały się prawdą, ponieważ 17-latek faktycznie nie został uwzględniony na liście zgłoszonych zawodników.

O braku Pietuszewskiego wśród zgłoszonych piłkarzy mówiono dużo w Portugalii. Dziennikarz serwisu A Bola uważa, że to naturalny wybór. Wskazuje, że skrzydłowy ma dopiero 17 lat, a swoje szanse będzie dostawał w rozgrywkach krajowych.

– Myślę, że był to naturalny wybór, bo Pietuszewski wydaje mi się być jeszcze dzieciakiem. Ma 17 lat, ma wielką jakość, gra świetnie i widać, że przybył do klubu z bardzo wyraźną chęcią wykazania się i wykorzystania danej mu szansy. I te szanse będzie dostawał w lidze portugalskiej, w Pucharze Portugalii. Decyzja o pominięciu Polaka jest taką, którą akceptujemy i rozumiemy. Wydaje się to naturalne – mówił Ricardo Cerqueira, cytowany przez serwis Sport.pl.

Na temat Pietuszewskiego wypowiedział się także były piłkarz Porto, Eliaguim Mangala. Francuz zdradził, co musi zrobić młody piłkarz, aby lepiej wkomponować się nie tylko w drużynę, ale również w codzienne funkcjonowanie portugalskiego zespołu.