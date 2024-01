Piątek jak za najlepszych czasów. Niesamowity występ Polaka [WIDEO]

IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek popisał się hat-trickiem w meczu Konyaspor – Basaksehir

Polski napastnik strzelił wszystkie gole w drugiej połowie spotkania

Decydująca bramka padła w doliczonym czasie starcia

Piątek strzela trzy gole i decyduje o zwycięstwie

Krzysztof Piątek po raz ostatni wpisał się na listę strzelców 13 stycznia w meczu z Alanyasporem. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy 28-latek skorzystał z podania Deniza Turuca i pokonał Mahmuta Taskirana. Basaksehir wygrał tamten pojedynek 3:2.

W 23. kolejce Super Lig ekipa ze Stambułu znowu triumfowała 3:2. Tym razem stołeczna drużyna pokonała Konyaspor. Piątek znowu trafił do siatki, ale tym razem zrobił to aż trzykrotnie. Pierwsza bramka padła w 67. minucie – polski napastnik wykorzystał rzut karny. Drugiego gola strzelił 12 minut później, a hat-tricka skompletował już w drugiej minucie czasu doliczonego do drugiej odsłony spotkania. Ta akcja przesądziła o sukcesie podopiecznych Çağdaşa Atana.

🟠🔵 Maçı hat-trick ile tamamlayan Krzysztof Piatek'in, Rams Başakşehir'e 2-0'dan galibiyeti getiren golü! #KNYvBFK pic.twitter.com/jI2EjLdlZt — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 28, 2024

Piątek ma już na koncie 10 goli. Tym samym dogonił Adama Buksę w klasyfikacji najlepszych strzelców Super Lig.